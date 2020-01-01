إدوارد يكشف موعد تصوير «لؤلؤ»

قال الفنان إدوارد إنه يجهز هذه الفترة لشخصيته ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ"، والذي تخوض بطولته الفنانة مي عمر، وإخراج محمد عبدالسلام الذي يشرف على اللوكيشانات التي سينطلق منها العمل.وأضاف إدوارد لـ"الدستور"، أنه جاري اختيار الأماكن التي سيتم التصوير فيها، بالإضافة إلى توقيع الفنانين المشاركين في المسلسل على أن يتم الاستقرار بشكل رسمي عليهم خلال الأسابيع المقبلة.وعن موعد التصوير قال إنه سيتم تصويره في منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم عرضه قبل شهر رمضان من العام المقبل، لافتا إلى أن العمل مكون من 45 حلقة.وينتمي مسلسل "لؤلؤ" لنوعية الأعمال الطويلة، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة "سينرجي" ويشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، وجار التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.