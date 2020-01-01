نشأت الديهي: ملء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الري أصدرت بيانا بالأمس حول انتهاء اليوم الـ11 من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي باستمرار الخلافات دون الوصول لاتفاق.وأضاف، خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هناك حديثا وتصريحات حول بدء مليء خزان سد النهضة، مشيرًا إلى أن وكالة رويترز نشرت صورا التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة تظهر الخزان يمتلئ، بينما وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أرجع محللون بها أن الصورة التي التقطت هي مياه للأمطار.وتابع "الديهي"، أن ملء سد النهضة دون الوصول لاتفاق جريمة إثيوبية، والإضرار بأمن مصر المائي خط أحمر، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة غير مسبوقة في التاريخ، ولم تواجه أي إدارة سابقة مثل هذه الأزمة، مشددًا على أن فكرة مياه النيل ليست محل مفاوضات فهى أمر واقع، وإثيوبيا تريد تغيير الأمر الواقع، وإنما المفاوضات حول آلية تشغيل سد النهضة، موضحًا أن السودان ليس وسيطا في أزمة السد.