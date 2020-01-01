179 وفاة و3529 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين في العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 179 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية.وأوضحت الوزارة، في تقرير نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات في صفوف جالياتنا ارتفع إلى 3529 بعد تسجيل 21 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، وارتفعت حالات التعافي إلى 1523 حالة.وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطن ناصر جابر عبدالقادر الحوراني (54 عامًا)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية بالمملكة إلى 51.وأوضح فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة أنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة في ولايتي تنسي، ومتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1938، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.