جمعية «محبي الأطرش» تحيي ذكرى ميلاد أسمهان الخميس

تحيى جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى ميلاد الفنانة "أسمهان"، وذلك مساء الخميس المقبل في تمام السابعة مساء، بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق بشارع فيصل.يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لحن لم يتم"، عن قصة حياة الأميرة أسمهان، والفيلم بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبي وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد.كما يتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من روائع الموسيقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم الشعرية، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.