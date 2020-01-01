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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تشدد إجراءات كورونا بعد دخول أجنبيين مصابين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:40 م
إجراءات كورونا
إجراءات كورونا
وكالات
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شددت تايلاند على متطلبات الحجر الصحي الخاصة بالدبلوماسيين الأجانب الذين يدخلون البلاد، بعدما أثار السماح لاثنين من الأجانب المصابين بفيروس كورونا المستجد بدخول البلاد مخاوف من انتشار موجة ثانية من الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشيردكيات أتهاكور، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الآن وضع الدبلوماسيين الأجانب القادمين من الخارج في شكل من أشكال الحجر الصحي التابع للدولة، ليحل محل الشرط السابق الذي كان يلزم بالحجر الذاتي.

ويأتي الإجراء المعدل بعد أن اجتاز جندي مصري وابنة دبلوماسية أجنبية، 9 سنوات، عملية فحص، ولكن تبين لاحقا أنهما مصابان بالفيروس.

وقال تاويسيلب فيزانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء: إنه كان هناك 1488 شخصا في المتجر لدى تواجد الجندي المصري، ونصحهم بوضع أنفسهم قيد الحجر الصحي الذاتي.

وأصدرت سفارة مصر في بانكوك، اليوم، بيانا قالت فيه: إنها "تود أن تعرب عن خالص أسفها وتعاطفها للمتضررين جراء الواقعة"، مؤكدة أن جميع أفراد طاقم الرحلة التي تحمل الجندي اجتازوا عملية فحص للكشف عن كوفيد- 19 قبل إقلاع الطائرة.

وأعرب رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان- أو- تشا، أيضا عن قلقه بشأن الواقعة في تصريحات اليوم.

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