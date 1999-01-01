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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية: حركة «جولن» لعبة سياسية من خدع أردوغان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:36 م
كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
أبوزيد على
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حذر كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، في اجتماع حزبه اليوم الثلاثاء، من حركة «جولن»، معتبرًا أن حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، والتي تعتبرها السلطات التركية حركة إرهابية، ما هي إلا مجرد لعبة سياسية من خدع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر موقع «تركيا الآن» أن كليتشدار أوغلو، أوضح أن مساعدي الرئيس التركي منضمون لحركة جولن، التي يتهمها بتدبير انقلاب يوليو 2016، مشيرًا إلى أن المخابرات التركية تمتلك التسجيلات الخاصة بأعضاء حركة الخدمة جميعهم.

يذكر أن تركيا تعيش هذه الأيام ذكرى انقلاب 15 يوليو المزعوم، الذي أسفر عن مقتل 248 شخصًا، إضافة إلى 24 من منفذي العملية.

وتقول تركيا إن أنصار فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 مسؤولون عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 250 شخصًا، فيما ينفي جولن من أنه له علاقة بالانقلاب.

وذكرت مصادر أن الجنود الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال كانوا على تواصل عبر الهاتف مع مسؤولين كبار من حركة جولن بين 2010 و15 يوليو 2016 عندما وقعت محاولة الانقلاب.

وتعرض منذ ذلك الحين الآلاف إلى الاعتقال، في انتظار محاكمتهم بسبب صلات بجولن بينما أقيل أكثر 150 ألفًا أو أوقفوا عن العمل من وظائف في القطاعين العام والخاص للسبب ذاته.

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