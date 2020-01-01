مقتل 3 جنود وإصابة 8 في إطلاق نار خلال دورية بباكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن وإصابة ثمانية أخرين إثر إطلاق النار عليهم من قبل إرهابيين أثناء قيامهم بدورية روتينية بالقرب من بلدة بنجكور في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية، الثلاثاء، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى عسكري بمدينة كويتا، مضيفة أن خمسة مصابين في حالة حرجة.من جهتها، وصفت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري الهجوم بأنه "عمل إرهابي جدير بالإدانة."