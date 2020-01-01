وزير الإعلام اليمني ينتقد تصريحات ميليشيا الحوثي بشأن مأرب

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الثلاثاء، تصريحات القيادي في ميليشيا الحوثي أبوعلي الحاكم، بشأن الأوضاع في محافظة مأرب.وأوضح أن تصريحات المدعو أبوعلي الحاكم بشأن مدينة ‎مأرب محاولة بائسة للتغطية على هزائم ميليشيا الحوثي والفَاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الأرواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار أو اختراق يذكر على مدى 5 سنوات من العدوان الغاشم على مأرب، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".‏وأكد الإرياني، أن ما فشلت فيه مليشيا الحوثي وهي في أوج قوتها لن تحققه وقد نفذ خزانها البشري وعتادها وكل حيلها وألاعيبها ومحاولاتها اختراق واستمالة وتحييد قبائل مأرب الذي دفعها إلى التغرير بالبسطاء، الذين تدفع بهم لمحارق الموت خدمة لأطماع نظام إيران وأجندته التخريبية في المنطقة.‏وثمن الإرياني، بطولات وتضحيات أبطال الجيش اليمني والمقاومة وقبائل مأرب الشرفاء الذين لقنوا الحوثي دروسًا لن ينسوها وحققوا انتصارات ساحقة آخرها في جبهة قانية، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء في السعودية التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.