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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الوطنية للانتخابات» تتلقى أوراق 87 مرشحًا لمجلس الشيوخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:57 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم،
أشرف لاشين _حسام محفوظ
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، عن تقدم 87 مرشحًا خلال اليوم الرابع لتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ليرتفع إجمالي عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 469 مرشحًا.

وأكد لاشين، أن غرفة عمليات الهيئة، برئاسة المدير التنفيذي لها، تابعت فتح جميع لجان المتابعة البالغ عددها 27 لجنة في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وتأكدت من فتح مواعيدها من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، والتي تلقت أوراق المرشحين، مضيفًا أن عملية تقديم الأوراق جرت بكل سهولة ويسر دون وجود أي معوقات.

وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات، أنه عقب غلق باب الترشح ستُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة مشتملة رموزهم يوم الأحد الموافق 19 يوليو، والتي سيتم نشرها بصحيفتي الأخبار والجمهورية، كما يتم فتح باب الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري عقب نشرها وحتى الثلاثاء 21 يوليو.

وتقوم محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على مدار أيام 22 و23 و24 يوليو، حيث تعلن القائمة النهائية للمرشحين 26 يوليو، ومعها تبدأ فترة الدعاية الانتخابية.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للترتيب لعملية الاقتراع لمجلس الشيوخ، وتوفير الدعم اللوجستي، سواء خارج مصر أو داخلها، كما تقوم اللجان المختصة داخل الهيئة بإعداد كافة الأمور الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي من بينها تحديد اللجان الفرعية والعامة وتوزيع الناخبين عليها، وكذا توزيع القضاة والمشرفين المساعدين لهم على اللجان الانتخابية.

وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

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