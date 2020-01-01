ولاية أمريكية تسجل 993 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية تسجيل 993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء.وأضافت السلطات الصحية في الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخلها ارتفع بذلك ليصبح 21 ألفًا و738 حالة.وسجلت أوكلاهوما 4 حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي إلى 428 شخص.يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ أكثر من 3 ملايين و400 ألف شخص.