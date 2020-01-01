أحمد موسى يطالب وزير البترول بمساعدة أصحاب السيارات المحترقة في خط مسطرد

طالب الإعلامي أحمد موسى، المهندس طارق الملا، وزير البترول، بالنظر إلى أصحاب السيارات المحترقة، جراء اشتعال النيران بخط مازوت شقير مسطرد على طريق الإسماعيلية.وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الناس معندهاش فلوس تجيب عربيات، الموضوع إنساني تماما، وزارة البترول تقدر تتحمل مع الناس وتساعدها".وأضاف: "الناس دفعت ثمن حاجة مش بتاعتها، سوء مصادفة تواجدهم في المكان، ربنا سلم، لكن أصحاب الميكروباصات خسروا مصدر رزقهم".وكشف عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، عن أن عدد السيارات التي احترقت بلغ 31 سيارة، بينما كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أن عدد المصابين جراء الحريق ارتفع لـ12 مصابا، من بينهم اثنان في حالة خطرة.