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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:49 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا ثقته في قُدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي نجحت في اعتراض هذه الهجمات.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن ميليشيا الحوثي، بإصرارها على ارتكاب مثل تلك الأعمال العدائية في مواجهة المملكة، تتحمل المسئولية كاملة عن استمرار الحرب اليمنية مع كل ما تتسبب فيه من معاناة للشعبِ اليمني.

ونقل المصدر عن أبوالغيط قوله إن الضحية الأولى للممارسات الحوثية هي الشعب اليمني الذي تسعى الغالبية من أبنائه للسلام وإنهاء الحرب، بينما تُصر فئة قليلة على تحقيق مصالحها وتلبية مطالب داعميها الإقليميين على حساب الأكثرية من أبناء الشعب.

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