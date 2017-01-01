إصابات كورونا تتجاوز 13 مليونا و340 ألف حالة حول العالم

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 13.340.151 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 577954 شخصا توفوا جراء الفيروس.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 138699 حالة وفاة وثلاثة ملايين و506.448 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 73161 حالة وفاة ومليون و895555 ‬حالة إصابة، والهند في المركز الثالث مسجلة 24315 حالة وفاة و906628 حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11614 حالة وفاة و739947 حالة إصابة.