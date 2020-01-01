الداخلية التركية تبدأ عملية أمنية لملاحقة المعارضين الأكراد

كشفت صحيفة «يني تشاغ» التركية عن بدء وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة المعارضين الأتراك، خاصة ذوي الأصول الكردية بحجة انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني عند منطقة جبل الجودي بشرناق جنوب شرق تركيا.وذكرت الصحيفة أن محمد أرسوي، مساعد وزير الداخلية التركي، صرح بأن السلطات التركية ستظل تهاجم كل المعارضين التابعين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا على أنه منظمة إرهابية، حتى القضاء على آخر عنصر، وأن السلطات لن تنصت إلى مطالب المؤسسات الدولية التي تطالب النظام بوقف العمليات العدائية ضد حزب العمال الكردستاني.يذكر أن وزارة الدفاع التركية كانت قد كشفت، السبت الماضي، عن تصفية قوات الجيش التركي لـ8 من العناصر المدرجة على قائمة الإرهاب التركية، وقالت إنها مستمرة في عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني حتى آخر عضو للحزب بالعراق.فيما أكدت وزارة الدفاع، في بيان منشور عبر حسابها على تويتر، إصرارها على الاستمرار في عملياتها ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وقالت الوزارة، في بيانها: "قمنا اليوم بتصفية 8 من أعضاء حزب العمال الكردستاني بواسطة الصواريخ الجوية، ولن ننتهي حتى نقوم بتصفية آخر عضو في حزب العمال الكردستاني بالعراق".