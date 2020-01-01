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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس أنابيب البترول: كسر خط بترول شقير مسطرد «غير طبيعي»

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:43 م
خط بترول شقير مسطرد
خط بترول شقير مسطرد
أحلام عبدالرحمن
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قال عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إن تسريب البترول من خط شقير مسطرد، امتد لـ500 متر، بطبقة سمكها يتراوح بين 3 و5 سنتيمترات.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن كسر الأنبوب لا يحدث في الظروف الطبيعية، ولا بد أن هناك شيئًا تسبب في كسره، مؤكدا أن تلك المنطقة لا يحدث فيها أي حفر إلا بموافقة الشركة، ولم يحصل أي أحد على ترخيص بالحفر.

وأردف: "أثناء محاولة السيطرة على الكسر في خط شقير مسطرد فوجئنا باشتعال النيران"، موضحا أن السيارت المحترقة كان فيها أصحابها وتركوها وهربوا.

وأكد وصوله موقع التسريب قبل الاشتعال، مردفا: "اضطريت أمشي عكسي عشان أوصل".

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