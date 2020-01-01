المغاوري سليمان رئيسًا لحي ثاني المحلة

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، تكليف أحمد المَغاوري سليمان، مدير إدارة الإيرادات بديوان المحافظة ورئيس مدينة قطور السابق، للعمل رئيسًا لحي ثان المحلة الكبرى.جاء القرار، خلفًا لمحمد عبد الغني رئيس حي ثان المحلة، الذى تقدم إلى محافظ الغربية باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه بعد أكثر من شهر على تعيينه من قبل الوزارة ضمن الحركة العامة للمحليات رئيسا لحى ثان المحلة.وأبدى محافظ الغربية استيائه من تدني النظافة وانتشار أكوام القمامة بالشوارع، خلال زيارته لمدينة المحلة الكبرى خلال هذا الأسبوع، محذرًا باتخاذ إجراءات عقابية حال استمرار الظاهرة وعدم تكثيف ورفع مستوى النظافة العامة.