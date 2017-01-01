سفارة السوید بالقاھرة تنظم ورشة لدعم قضايا المرأة

استضافت سفارة السوید بالقاھرة، اليوم الثلاثاء، ورشة تحریر لزيادة المحتوى النسوى على ویكیبیدیا ودعم قضايا المرأة.واستضافت السفارة ورشة تحریر "WikiGap"، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع كل من الجامعة الأمریكیة بالقاھرة ومؤسسة ویكیبیدیا مصر والویكیبیدیا العربیة، والتي تھدف لزیادة تمثیل المحتوى المعرفي عن النساء وتجاربھن من خلال الموسوعة الإلكترونیة "ویكیبیدیا"، التي تعد أكبر منصة معرفية في العالم على الإنترنت.وقال سفارة السويد، في بيان لها، إن المحتوى على ویكیبیدیا يؤثر بشكل كبير على رؤیة القراء ومستخدمي الإنترنت في جمیع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن عدد المقالات التي تناولت قصص وخبرات الرائدات من النساء ضئیلة جدا مقارنة بالرجال، حیث إن 90٪ من المحتوى تتم كتابته من قبل الرجال، وھناك أربعة أضعاف من المقالات تتناول شخصیات ذكوریة.وأضاف البيان، أنه للسنة الثالثة على التوالي أطلقت وزارة الخارجیة السویدیة مبادرة WikiGap لزیادة عدد المقالات النسویة على ویكیبیدیا، من خلال تنظیم ورش تحریر جماعیة مع الشركاء والمتطوعین في البلاد المختلفة حول العالم، بما في ذلك مصر.وتابع البيان، أنه تزامنا مع الوباء العالمي كوفید- 19 وتقدیرا للجھود الثمینة للعاملات في مجال الرعایة الصحیة، كان موضوع النسخة المصریة من WikiGap لھذا العام، ھو نساء رائدات في مجالات الطب والأحیاء وعلم الفیروسات.وأوضح البيان أن الورشة شارك فيها أكثر من 102 متطوع من بلاد عربية، والتي نتج عنھا نشر 91 مقالا، مشيرًا إلى أن جمیع المتطوعین الذین شاركوا الیوم ھم جزء من مبادرة دولیة تنظمھا السفارات السویدیة في أكثر من 60 دولة، والذي أدى إلى انتاج أكثر من 35000 مقالة جدیدة تضاف لموسوعة ویكیبیدیا تروي قصص وخبرات النساء الرائدات في مختلف المجالات.وقالت وزیرة الخارجیة السویدیة، آن لیندى، في فیدیو تم عرضه خلال الورشة، إن ھناك حاجة إلى جھود ملموسة للمساواة بین الجنسین لتعكس الاختلالات الموجودة، سواء في العالم الحقیقي أو الرقمي، ومن أعمار وخلفیات مختلفة.من جانبه، قال السفیر یان تیسلیف، سفیر السوید فى مصر، إن من مھام السفارة العمل على استمراریة وتطویر العلاقات بین السوید ومصر من خلال مجموعة واسعة من المجالات السیاسیة والتجاریة والاقتصادیة والثقافیة ذات الاھتمام المشترك.وتابع أنه یمكن لمصر مع شبابھا وقدراتھم أن تلعب دورا مھما في سد الفجوة بین الجنسین حول العالم.وأضاف: "أنا دائما أقول إن مصر بلد 100 ملیون شخص موھوب، فعندما تستغل 100% من سكانھا البالغ عددھم 100 ملیون نسمة، وقتھا تدرك قوتھا الحقیقیة".وأوضح السفیر تیسلیف، أن المساواة بین الجنسین ھي نقطة ذات اھتمام رئیسي للسوید، فالسوید ھي شریك لمصر، مشددًا على ضرورة زیادة دور وتمكین النساء والفتیات في المجتمع.وتابع أن سفارة السوید في القاھرة عملت في مجال المساواة بین الجنسین بشكل مكثف خلال السنوات الماضیة، فعلى سبیل المثال، استضافت السفارة فقط خلال العام الماضي وشاركت في أكثر من 15 حدثا یدعم المساواة بین مختلف الجنسین عن كثب مع شركاء مصریین من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة.وأضاف أنه في أكتوبر 2019 تم تنصیب سفير السويد كممثل لمبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكین المرأة، وكرئیس مشارك (إلى جانب وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة، الدكتورة ھالة السعید) لمنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة لتمكین المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا.