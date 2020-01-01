تكليف ممدوح النجار رئيسًا لحي أول المحلة الكبرى

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، تكليف ممدوح صبحي النجار رئيس مركز ومدينة بسيون الأسبق، للعمل رئيسا لحى أول المحلة الكبرى، خلفا للدكتور عادل عبد الحميد سالم رئيس الحي السابق.جدير بالذكر أن محافظ الغربية أبدى استياءه خلال زيارته لمدينة المحلة الكبرى خلال هذا الأسبوع من تدني النظافة وانتشار أكوام القمامة بالشوارع، وحذر باتخاذ إجراءات عقابية فى حال استمرار الظاهرة وعدم تكثيف ورفع مستوى النظافة العامة.