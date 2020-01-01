حريق طريق الإسماعيلية.. إخماد الحريق وتفحم 30 سيارة والتحريات: الحادث بسبب التصليحات

حريق طريق الإسماعيلية ويقوم رجال الإطفاء بعمل تبريد لمكان الحريق، ليتمكن رجال النيابة من إجراء المعاينة وكشف أسباب الحريق الذى أسفر عن إصابة 12 شخصًا حتى الآن.



وأغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق. ويقوم رجال الإطفاء بعمل تبريد لمكان الحريق، ليتمكن رجال النيابة من إجراء المعاينة وكشف أسباب الحريق الذى أسفر عن إصابة 12 شخصًا حتى الآن.وأغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.





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وتبين من التحريات الأولية لرجال الملاحقة انفجار خط مواد بترولية بطريق الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، حيث تبين أنه أثناء قيام بعض العمال بإصلاحات في خط بترول من منطقة مسطرد تلاحظ وجود تسريبات فأوقفوا أعمال الإصلاحات، وتم تحويل امتداد الخط من مسطرد إلى طريق خط الإسماعيليه فوجئوا بوجود تسريب آخر بالخط، وأدى ذلك إلى وقوع الانفجار.



وتفحمت 30 سيارة ومعرض يحوى العديد من المركبات، نتيجة لحريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ويجرى رجال المعمل الجنائى لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وإجراء المعاينة اللازمة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة بانتقال سيارات الإطفاء الى المكان مدعومة بخزانات مياه.