حريق طريق الإسماعيلية.. إخماد الحريق وتفحم 30 سيارة والتحريات: الحادث بسبب التصليحات

حريق طريق الإسماعيلية.. إخماد الحريق وتفحم 30 سيارة والتحريات: الحادث بسبب التصليحات
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:54 م
هدير مصطفىطباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق طريق الإسماعيلية الهائل الذي نتج عن انفجار خط مواد بترولية بالطريق الصحراوي بمنطقة الهايكستب.
وأغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.
وتبين من التحريات الأولية لرجال الملاحقة انفجار خط مواد بترولية بطريق الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، حيث تبين أنه أثناء قيام بعض العمال بإصلاحات في خط بترول من منطقة مسطرد تلاحظ وجود تسريبات فأوقفوا أعمال الإصلاحات، وتم تحويل امتداد الخط من مسطرد إلى طريق خط الإسماعيليه فوجئوا بوجود تسريب آخر بالخط، وأدى ذلك إلى وقوع الانفجار.
وتفحمت 30 سيارة ومعرض يحوى العديد من المركبات، نتيجة لحريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ويجرى رجال المعمل الجنائى لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وإجراء المعاينة اللازمة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة بانتقال سيارات الإطفاء الى المكان مدعومة بخزانات مياه.
حريق طريق الإسماعيليةويقوم رجال الإطفاء بعمل تبريد لمكان الحريق، ليتمكن رجال النيابة من إجراء المعاينة وكشف أسباب الحريق الذى أسفر عن إصابة 12 شخصًا حتى الآن.
وأغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية إليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.
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وتبين من التحريات الأولية لرجال الملاحقة انفجار خط مواد بترولية بطريق الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، حيث تبين أنه أثناء قيام بعض العمال بإصلاحات في خط بترول من منطقة مسطرد تلاحظ وجود تسريبات فأوقفوا أعمال الإصلاحات، وتم تحويل امتداد الخط من مسطرد إلى طريق خط الإسماعيليه فوجئوا بوجود تسريب آخر بالخط، وأدى ذلك إلى وقوع الانفجار.
وتفحمت 30 سيارة ومعرض يحوى العديد من المركبات، نتيجة لحريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ويجرى رجال المعمل الجنائى لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وإجراء المعاينة اللازمة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة بانتقال سيارات الإطفاء الى المكان مدعومة بخزانات مياه.