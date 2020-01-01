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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 18 حالة جديدة من كورونا ببنى سويف

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:31 م
كورونا ببنى سويف
كورونا ببنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن تعافى وخروج 18 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم 11 حالة من مستشفى الصدر و7 حالات من مستشفى الحميات وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتور افرام ماجد مدير مستشفى الصدر، والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف، على المتابعة المستمرة للمستشفى.

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