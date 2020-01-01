الأعلى للإعلام: توفير الرعاية الكاملة لمكرم محمد أحمد

أكد المجلس الأعلى للإعلام، حرص الدولة والمجلس، على توفير الرعاية الكاملة للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، بعد تعرضه لوعكة صحية أمس الثلاثاء، نُقل على إثرها لمستشفى العلمين.وتقدم المجلس بخالص الدعاء للأستاذ مكرم، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وقراءه.وقدم المجلس الشكر لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع على متابعة حالته، والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة للكاتب الصحفي، الذي يعتبر قامة صحفية كبيرة ودافع عن قضايا وطنه بكل إقدام وشجاعة.