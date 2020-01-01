أجهزة المجتمعات العمرانية تشارك فى إخماد حريق خط المازوت

كشف مصدر مسئول بأحد أجهزة المدن القريبة من حريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي عن مساهمة الجهاز في إرسال سيارات الدفاع المدني الخاصة بالجهاز وعربات من الرمال والأتربة للسيطرة على حريق خط المازوت (شقير - مسطرد) الذي اندلع مساء اليوم وأسفر عن إصابة 12 دون وفيات.وقال مصدر مسئول، لـ«الدستور» رفض ذكر اسمه أنه تم اخماد حريق مايقرب من ٣٠ سيارة ملاكي اشتغالات بيها النيران، لافتا إلى أن الجهاز أرسل سيارة إسعاف لتسهم في نقل المصابين.