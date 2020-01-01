دبلوماسي سابق: من حقنا حماية 2 مليون مصري يعيشون في ليبيا

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل عسكريا في ليبيا، يؤكد أن العلاقات بين البلدين ليس بها تردد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر لا تحتاج إلى هذا التفويض لأنها تملك الحق الشرعي للدفاع عن الأمن القومي لها، موضحا أن التفويض يعد إضافة قانونية محترمة.وأوضح أن هناك 2 مليون مصري يعيشون في ليبيا كما يوجد مئات الآلاف من الليبيين يعيشون على أرض مصر، ومن حق مصر الدفاع عن أبنائها المتواجدين في ليبيا.وأشار إلى أن موقف مصر القانوني يعطيها كل الحق لوقف العدوان التركي على ليبيا.