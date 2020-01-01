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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إيجاد» ترحب بخطوات تنفيذ قرارات السلام في جنوب السودان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:15 م
حمدوك
حمدوك
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رحّبت منظمة "الإيجاد" بالخطوات التي قامت بها دولة جنوب السودان لتنفيذ قرارات السلام، من ناحية تقسيم الولايات والسعي لتكوين الحكومة الجديدة، وذلك من أجل إحلال السلام.

وعقدت الإيجاد اليوم الثلاثاء قمة عن بُعد برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية للإيجاد، وبمشاركة جميع رؤساء دول المنظمة.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمرالدين، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش تقريرًا قدمته لجنة المراقبة الأمنية لتنفيذ قرارات السلام بدولة جنوب السودان.

أضاف قمر الدين أن القمة ناقشت، أيضًا، تقريرًا قدمه السودان حول استعدادات وتعامل دول الإيجاد مع جائحة "كورونا"، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن الجائحة تسببت في فقدان العديد من الأرواح، وأثرت سلبًا على اقتصاد دول الإيجاد، إلا أن التعامل مع الجائحة كان بمستوى عال ونجحت دول المنظمة في تقليل الآثار السلبية للجّائحة.

ووصف قمر الدين القمة بالناجحة، لافتًا إلى أن دول الإيجاد أشادت بقيادة السودان للمنظمة في هذه الفترة، التي اتسمت بالوضوح والعمل الجاد.

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