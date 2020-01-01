مستشار بأكاديمية ناصر يكشف نقاط التميز في المناورة «حسم 2020»

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المبادرة «حسم 2020» بها العديد من نقاط التميز، أهمها الفتح الاستراتيجي بأعداد كبيرة من القوات، إلى جانب استمرارها لفترة كبيرة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المناورة حسم 2020 شهدت استخدام عالي وكثيف للذخيرة الحية في مختلف مراحل التدريب.وأشار إلى أنه جرى خلال المناورة عملية برمائية، للتدريب على مواجهة عدائيات تقليدية وغير تقليدية والدمج بينهم برا وبحرا، رغم أن هناك اختلاف بين الاثنين ولكن منهما تدريب وذخيرة خاصة.وأكد اللواء هشام الحلبي، أن حسم 2020 شهدت العديد من التدريبات المعقدة التي لا تقدر عليها كل الجيوش، مؤكدا أنها احتاجت فترة تأهيل كبيرة، لافتا إلى أن المبادرة شهدت مشاركة العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة.وأوضح أن المناورة شهدت تنسيق عالي بين القوات المشاركة في المناورة، بشكل يدعي للفخر بقواتنا المصرية.