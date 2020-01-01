ياسر صادق يشارك في عرض «فرحة» على «يوتيوب» الثقافة الخميس

يشارك الفنان القدير ياسر صادق، في العرض المسرحي "فرحة" يوم الخميس المقبل، وهو ضمن عروض مسرح "المواجهة والتجوال" تحت قيادة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.ويقدم ياسر صادق، العرض في تمام الحادية عشر مساء عبر قناة وزارة الثقافة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهو أيضا ضمن مبادرة "اضحك.. فكر.. اعرف".عرض "فرحة" من إعداد وإخراج مراد منير، ويعقبه لقاء مع رئيس قسم النقد والدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم؛ فيما تهدف الوزارة إلى تقديم عدد من العروض المختلفة وخاصة في الفترة التي تمر بها مصر من جائحة فيروس كورونا المستجد.