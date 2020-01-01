الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابة بكورونا منذ فبراير الماضي

سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء ظهور الجائحة بها في فبراير الماضي بتسجيلها 527 حالة إصابة في يوم واحد.وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 20 ألفا و216 مصابا، و1028 حالة وفاة.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 527 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 ألفا و295 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 58 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى اليوم الاثنين.