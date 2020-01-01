«الصحة الأردنية»: 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1198.وقالت، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الحالات الجديدة تعود إلى 14 أردنيا قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لمصاب في العاصمة عمان، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع العدد إلى 1013.