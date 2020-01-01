صابرين شريف: سعيدة بنجاح أول أعمالي باللهجة المصرية «ملهوفة»

أعربت المذيعة التونسية صابرين شريف عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بأولى تجاربها الغنائية "ملهوفة"، التي أطلقتها باللهجة المصرية على قناة "مزيكا" منذ أيام قليلة.ووجهت صابرين الشكر لفريق عمل "ملهوفة"، وهم الشاعر هاني صارو الذي وضع الكلمات، والملحن المتميز مدين، والموزع المحترف أحمد عبدالسلام، بالإضافة إلى دعم شركة عالم الفن وقناة مزيكا للأغنية.على جانب آخر، تستعد صابرين لتقديم أغنيتين، الأولى باللهجة التونسية والأخرى بالعراقية كخطوة لإصدار ألبومها الغنائي الأول.