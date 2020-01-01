حالتان مرضيتان في امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اليوم

أعلنت غرفة العمليات المشرفة على امتحانات الثانوية العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، أن لجان الامتحانات شهدت حالتين مرضيتين لطالبة وملاحظ، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.وأوضحت الغرفة أن اللجنة رقم 1873، بمدرسة الصنافين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، شهدت إصابة الطالبة "ع.م.ع"، بمغص وتقلصات معوية وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح لتلقي العلاج اللازم، كما شهدت اللجنة رقم 1813 بمدرسة أحمد عرابي ع التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حالة مرضية للملاحظ "م. م. ع "، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.يذكر أن إجمالي عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألفا و788 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة "علمي علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، موزعين على 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.