محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير المنطقة السفلية لكورنيش النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير الأعمال الجاري تنفيذها في المنطقة السفلية من الكورنيش ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز، حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح الذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العنصر الجمالي في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الجمالي على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل.وناقش المحافظ مع القائمين على المشروع الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، مطالبا بأهمية التنسيق الكامل بين كل الجهات التنفيذية المعنية لتذليل كل المعوقات وتقديم التسهيلات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بأعمال المرافق.رافق المحافظ خلال جولته كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد تامر أبوبكر "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".