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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع عدد المرشحين إلى «الشيوخ» بالقليوبية لـ 36

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:06 م
المرشحين إلى «الشيوخ
المرشحين إلى «الشيوخ
كتب صلاح حسنى
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ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى ٣٦ مرشحا مع غلق باب الترشيح اليوم الثلاثاء.

تلقت لجنة أوراق الترشح بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا، اليوم، أوراق 4 مرشحين وهم رضا شحات عبد العليم محمد الدجوي من القناطر الخيرية وسلامة صلاح مطاوع من قرية الأحراز بشبين القناطر وكلاهما مستقلين، ودعاء عبد المنعم محمد سلام عن حزب المؤتمر ليرتفع عدد السيدات إلى 8 مرشحات وتعمل دعاء سلام بإدارة الوافدين بجامعة بنها ولها نشاط اجتماعي وثقافي وسياسي ملحوظ في الفترة الأخيرة وتخوض المنافسة بشكل قوي وكبير، والمهندس علي محمد علي من بهتيم شبرا عن حزب الغد.

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، تلقت أوراق 31 مرشحا حتي أمس بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد ال6 الفردية للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 40 مرشحا محتملا حتي الآن.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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