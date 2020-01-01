ماجد المصري يعلن بدء تصوير «الوجه الآخر»

أعلن الفنان ماجد المصري بدء تصوير مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، الذي يقدم من خلاله البطولة الثانية بعد مسلسل "بحر"، حيث نشر صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "بسم الله توكلنا على الله.. الوجه الآخر".مسلسل "الوجه الآخر" من تأليف وسيناريو فداء الشندويلي ومن إخراج سميح النقاش، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وتعاقدت الجهة المنتجة للمسلسل مع كل من الفنان ماجد المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، مهند حسني، وتجري حاليًا الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات مع بعض الشباب.