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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس مدينة كفر شكر يبتكر صناديق قمامة من مخلفات الخردة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:58 م
صناديق قمامة
صناديق قمامة
كتب صلاح حسنى
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قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إننا نستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة للحفاظ على الطرق والشوارع من عدم إلقاء المخلفات المتواجدة فى أيدى المارة وذلك لخدمة وراحة أهالينا المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

يأتي ذلك تماشيا مع سياسة الدولة بضرورة الاستغلال فى الموارد والخدمات وكافة الأعمال حفاظا على المال العام، وتطبيقا لهذه التوجيهات قام ثلاثة موظفين داخل مركز ومدينة كفر شكر، بتصنيع صناديق قمامة من مخلفات الصاج والخردة بناءا على اقتراح اللواء هشام رفعت، بهدف تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة حفاظا على المنظر الجمالي والحضارى للمدينة.

وأوضح رفعت لـ"الدستور"، أنه سوف يتم تصنيع عدد كبير من صناديق القمامة ذات شكل هندسى ومتطور وطلائها بلون معين وذلك بمعرفة عدد من العاملين الذين استجابوا للفكرة وقاموا بتنفيذها بشكل مناسب، لافتا إلى أنه سوف يتم وضع تلك الصناديق على أعمدة الإنارة المتواجدة بالطرق والشوارع وتثبيتها بشكل محكم لوضع القمامة والمخلفات البسيطة بداخله بدلا من إلقائها بالشوارع والطرق.

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