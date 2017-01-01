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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الإعلان التشويقي لـ«الغسالة» يحقق 4 ملايين مشاهدة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:49 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
حسين الجندي
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بعد أيام قليلة من إطلاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقق الإعلان التشويقي لفيلم "الغسالة" 4 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تيك توك، إنستجرام وتويتر، ويعد الإعلان التشويقي للغسالة هو الأول من نوعه لفيلم مصري منذ فترة التوقف بسبب كورونا.

"الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

يكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية، الغسالة من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجددا بعد فيلم "قصة حب" الذي حقق نجاحًا في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم، ومن المقرر تشغيل الغسالة في دور العرض قريبا.

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