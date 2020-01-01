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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادر: «الأقصر الابتدائية» لم تستقبل أوراق أى مرشح بـ«الشيوخ» اليوم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:49 م
محكمة الأقصر الابتدائية
محكمة الأقصر الابتدائية
هدى الأمير
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كشفت مصادر مطلعة عن أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة الأقصر الابتدائية، لم تستقبل، اليوم الثلاثاء، أوراق أى من المرشحين الجدد، على الرغم من خضوع 19 مرشحًا محتملًا للفحوصات الطبية والتي تُعد إحدى الخطوات الاشتراطية للتقدم لخوض الانتخابات.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد حمزة مدير المجالس الطبية المتخصصة في الأقصر، اليوم الثلاثاء، مواصلة استقبال المستشفيات المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية للمرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في دورته المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن عدد المرشحين المحتلمين الذين خضعوا للفحوصات الطبية حتى الآن بلغ 19 مرشحًا، وبحسب آخر إحصائية سُجلت، اليوم، فإن مستشفيات الفحص استقبلت كلًا من: عبد الحكيم محمد، وإيمان محمد محمود هلال، والتي تعد ثانٍ مرشحة على مستوى المحافظة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث سبقها المرشحة منى عبد الستار ابنة مدينة أرمنت.

وأشار حمزة إلى أن الفحوصات تتمثل في جراحة البطن وتحاليل وظائف الكبد والكلى والدهون وأشعة على الصدر وأشعة موجات فوق صوتية، وسيتم معرفة النتيجة خلال 24 ساعة، كما إنه بصدد الخضوع لتحليل تعاطي المخدرات.

وأكد أن هناك خطوات للتسجيل لإجراء الفحص الطبي، تبدأ بأن يدخل المرشح على الموقع الإلكتروني المجالس الطبية المتخصصة، وملء طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية ثم يتم التوجه إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر في الموعد المحدد أو التوجه إلى مقر المجالس لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف والتحاليل واستلام النتائج بعد ذلك لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للترشح، وتقدم المجالس الطبية كشفا مجمعا بالمرشحين والنتائج إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية بالأقصر.

في سياق متصل، حصل «الدستور» على عدد من أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، الذين تقدموا بأوراقهم للجنة المشرفة بمحكمة الأقصر الابتدائية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة تحسبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة والجلوس في أماكن متباعدة، إضافة إلى توفير موظفين لإرشاد المرشحين لمكان تقديم الطلبات، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم، تحت إشراف المستشار أيمن هدهد رئيس المحكمة، وهم: محمد عبد العليم الضبعاوي والضوي أحمد الضوي، ومحمد عبد العزيز حسن، ومحمد فتحي أحمد، وحسين سليمان حسن، وعادل محمد أحمد محمود، وخالد أبو القاسم عبد الجليل، وعبد الناصر ثروت محمد الغزالي، وحسام يوسف نصار عبد الرحيم، وصلاح الدين محمد النحاس أحمد.

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