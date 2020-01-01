المخرج حسني صالح يستعد لتجسيد عمل عن الرئيس السادات

قال المخرج حسني صالح، إنه يستعد لتجسيد عمل عن حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.وكتب صالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بطل الحرب والسلام أعد الآن نصا مهما في حياتي الفنية، السادات، سيكون أهم أعمالي بمشيئة الله دعواتكم".وأكد لـ"الدستور"، أنه بدأ جمع المعلومات المهمة عن الراحل وخاصة المعلومات التاريخية، والتي تخص حياته منذ الطفولة حتى استشهاده.وأشار إلى أن العمل لن يكون مشابها لقصة فيلم "السادات" للنجم الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أنه لم يستقر على طاقم العمل، ولم يرشح أي فنان للقيام بدور البطولة.