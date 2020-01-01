أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

حصل "الدستور" على فيديو حريق موقف العاشر القديم، نتيجة كسر ماسورة مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في تصاعد الأدخنة.وبناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، انتقل كل من اللواء هاني جرجس، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وتم وضع كافة الخدمات المرورية.وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجار التعامل مع الموقف.