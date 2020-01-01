الدفع بـ3 خزانات مياه لإخماد حريق موقف العاشر القديم

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بـ3خزانات مياه استراتيجية إضافية لإخماد النيران المشتعلة بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستيب.ونشب منذ قليل حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستيب، وأحدث تلفيات كبيرة، وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.كان قد شهد موقف العاشر القديم، حريقا هائلا نتيجة كسر ماسورة مازوت بطريق القاهرةـ الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في تصاعد الأدخنة.وبناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، انتقل كل من اللواء هاني جرجس، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، لمكان الحريق، وتم وضع كل الخدمات المرورية.وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجار التعامل مع الموقف.