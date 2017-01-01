رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دعم محافظة جنوب سيناء بعدد من الفصول الذكية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:46 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من مطالب المحافظة من بناء مدارس جديدة وتطوير المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.

حضر الاجتماع اللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار والتطوير، وإنجي مشهور مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء يسري سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والأستاذ محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

ووافق الدكتور طارق شوقي على دعم محافظة جنوب سيناء بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات، والتي سيتم استخدامها لدعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة، والتي تعد أحد الحلول التكنولوجية والهندسية التي ابتكرتها الوزارة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب.

واستعرض الدكتور طارق شوقي منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في إنشائها منذ سبتمبر 2018، والتي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتم طرح مقترح لإنشاء مدرسة فنية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ وسيتم دراسته في الفترة القادمة.

كما تطرق الاجتماع الحديث حول المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ والتي من المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي المقبل 20202021، وسيتم الإعلان عن كيفية التقديم للالتحاق بالمدرسة على الصفحة الرسمية للوزارة، فضًلا عن الحديث حول مدارس التعليم المزدوج، ومناقشة مقترح إنشاء مدرسة دولية في مدينة شرم الشيخ ومدرسة يابانية بمدينة رأس سدر.

وأشاد اللواء خالد فودة بدعم وتعاون وزير التربية والتعليم الدائم لقطاع التعليم بالمحافظة، مما يسهم في حدوث طفرة في التعليم، وخاصة تعليم الفتيات في الوديان.
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين»: لدينا احتياطي استراتيجي من السلع لـ6 أشهر

البرلمان الليبى يخول الجيش المصرى بالتصدى للتدخل التركى

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

آخر كواليس صفقات الأهلي والزمالك.. بيراميدز عامل مشترك

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

إصابة مكرم محمد أحمد بـ «جلطة» ونقله إلى مستشفى العلمين

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الإمارات تعلن عودة موظفي حكومة الشارقة لمقار عملهم

«أصحاب المليونيرات» يطالبون بفرض ضرائب ضخمة عليهم

حيوان قد يحمل سر علاج كورونا

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
«حنو» الرئيس.. و«ثمار» العدالة الاجتماعية
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»

«الثقافة» تعلن تفاصيل «ليلة في حب محمود رضا»

«كل يوم شاعر».. منى الغريبي تشارك بـ«ما بين قلمي ورقعة ذاكرتي»

صدور الجزء الرابع من يوميات «تولستوي» عن آفاق للنشر