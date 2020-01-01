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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: 100 مليار يورو لخطة إنهاض الاقتصاد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:44 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن خطة إنهاض الاقتصاد الفرنسي ستكون "على الأقل بقيمة 100 مليار يورو"، إضافة الى 460 مليارا سبق أن رصدت في إطار إجراءات لدعم القطاعات والاقتصاد منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.

وقال ماكرون: "نرصد لخطة التعافي هذه، إضافة إلى المال الذي رصد سابقا، ما لا يقل عن 100 مليار (يورو) لتحقيق النهوض الصناعي والبيئي والمحلي والثقافي والتربوي. أنا واثق بأننا قادرون على بناء بلد مختلف بحلول 10 أعوام".

وهذه الخطة هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة التي سماها ماكرون لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

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