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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام 120 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمطروح

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:27 م
مواد غذائية غير صالحة
مواد غذائية غير صالحة
ياسمين شعيب
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قامت لجنة الرقابة على المطاعم والمحلات، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مرسى مطروح، وبمشاركة الطب البيطري والصحة وشرطة المرافق ومديرية التموين والقوى العاملة والحماية المدنية وإدارة التراخيص بمجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة البيئة بحملات تفتيشية مكبرة خلال هذا الأسبوع على عدد من المطاعم والكافيهات.

وأسفرت الحملات عن إعدام 120 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 24 محضرًا و31 إنذارًا لمخالفات خاصة بعدم النظافة وعدم وجود شهادات صحية وإشغال الطريق، حيث تم رفع عدد من المقاعد والطاولات لتطبيق التباعد الجسدي بين رواد الكافيهات والمطاعم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك استمرارًا لمتابعة توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة المرور المستمر والدوري وإحكام الرقابة على الفنادق المطاعم والمحال السياحية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والمأكولات والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة التشغيل لتلك المنشآت مع أول شهر يوليو وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
مواد غذائية غير صالحة
مواد غذائية غير صالحة
مواد غذائية غير صالحة
إعدام 120 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمطروح
مواد غذائية غير صالحة
مواد غذائية غير صالحة
مواد غذائية غير صالحة
إعدام 120 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمطروح

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