رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولى» يتفقد محور كلابشة: نسعى لتحسين جودة الحياة لأهالينا فى الصعيد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:24 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
خلال زيارته لمحافظة أسوان، اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، ورئيس هيئة الطرق والكباري، مشروع محور كلابشة على النيل بالمحافظة، وكذا أعمال ازدواج طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع من أهم المحاور التي يتم تنفيذها على نهر النيل لربط الشرق بالغرب؛ الأمر الذي يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية في أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة، قائلاً: "هذه محاور تنمية حقيقية، والدولة وضعت على عاتقها النهوض بجميع القطاعات في محافظات الصعيد، لتحسين جودة الحياة لأهالينا بهذه المحافظات".

وطالب رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل؛ للانتهاء من هذا المشروع، وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك من أجل تيسير حركة البشر والبضائع.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إلى أن محور كلابشة يتكلف 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21م، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه ويشمل 14 عملًا صناعيًا، و9 كباري من أهمها كوبري الطريق الزراعي الشرقي، وكوبري النيل، وكوبري على الطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى 5 أنفاق؛ وذلك لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري أنه تم تنفيذ 92% من  كل الأعمال الخاصة بالمشروع، كما تم الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور، لافتًا إلى أن هذا المحور يعد محورًا عرضيًا متكاملا يقع شمال مدينة كوم أمبو في أسوان، ويربط بين شبكة الطرق شرق النيل المتمثلة في الطريق الزراعي الشرقي، وشبكة الطرق غرب النيل والمتمثلة في الطريق الصحراوي الغربي.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو بطول إجمالي 98 كم، والتي تم تقسيمها على 10 قطاعات لسرعة الإنجاز بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتشمل هذه الأعمال إنشاء ازدواج للطريق القائم بعرض 10.3م، بواقع حارتين مروريتين ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق القاهرة_ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتي أرقين.

تجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية وافقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة_ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقًا لأولويات التنفيذ؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم، بينما تشمل المرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم، وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتى توشكي بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكي حتى أرقين بطول ١٠٠ كم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

البرلمان الليبى يخول الجيش المصرى بالتصدى للتدخل التركى

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

الخطيب يدلي بأقواله في بلاغه ضد رئيس الزمالك

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

إصابة مكرم محمد أحمد بـ «جلطة» ونقله إلى مستشفى العلمين

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الإمارات تعلن عودة موظفي حكومة الشارقة لمقار عملهم

«أصحاب المليونيرات» يطالبون بفرض ضرائب ضخمة عليهم

حيوان قد يحمل سر علاج كورونا

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
«حنو» الرئيس.. و«ثمار» العدالة الاجتماعية
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»

«الثقافة» تعلن تفاصيل «ليلة في حب محمود رضا»

«كل يوم شاعر».. منى الغريبي تشارك بـ«ما بين قلمي ورقعة ذاكرتي»

صدور الجزء الرابع من يوميات «تولستوي» عن آفاق للنشر