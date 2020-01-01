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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تدعو أمريكا لوقف تفشي كورونا بقواعدها العسكرية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:22 م
القوات اليابانية
القوات اليابانية
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قال مسئولون في وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن اليابان دعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد عقب ظهور حالات إصابة بالفيروس في قواعد عسكرية أمريكية في مقاطعة أوكيناوا.

وذكرت حكومة مقاطعة أوكيناوا، حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 100 إصابة بفيروس كورونا بقواعد عسكرية في المقاطعة وغالبية الإصابات مرتبطة بمحطة "فوتينما" الجوية التابعة لفيلق البحرية الأمريكية.

وكشف المسؤولون أن رئيس مكتب شئون أمريكا الشمالية لدى الخارجية اليابانية، كازوهيرو سوزوكي، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في اليابان، جوزيف يونج، لكي يعرب عن مخاوف اليابان.

من جهته، قال وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إنه تم اكتشاف عدة مشكلات تتعلق بكيفية تعامل الجيش الأمريكي مع فيروس كورونا.

وأثار ارتفاع عدد الإصابات في أوكيناوا مخاوف من إمكانية تفشي الفيروس بسرعة بين السكان المحليين الذين لم يشهدوا سوى إصابات محدودة نسبيًا.

وتحظر اليابان حاليًا دخول مواطني 129 دولة ومنطقة بينها الولايات المتحدة، فضلًا عن منع دخول الأجانب الذين زاروا هذه الدول قبل وصولهم لليابان بـ 14 يومًًا، إلا أن الجنود الأمريكيين معفيون من مثل هذه القيود بموجب اتفاق مركز القوات والذي لا يفرض عليهم سلطة القضاء اليابانية.

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