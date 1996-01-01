مصطفى قمر يكشف أسماء أغاني ألبومه «لمن يهمه الأمر 2»

أفصح الفنان مصطفى قمر عن صورة جديدة من ألبومه المقبل "لمن يهمه الأمر 2"، والمنتظر طرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.ونشر قمر صورة البوستر وعلق عليه وقال:"لمن يهمه الامر2 أسامي الاغاني كالتالي.. حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك علي جبيني".ومن المقرر أن يشهد الألبوم تقديم أغنيتين بطريقة الدويتو الأولى مع ياسر قمر، شقيق مصطفى قمر، والثانية مع الفنان ناصر المزداوي.وكان مصطفى قمر قد طرح في عام 1996 ألبوم حمل اسم "لمن يهمه الأمر"، وطرح فيه 7 أغنيات، كانت مختلفة وقتها عن الأغاني التجارية الموجودة في هذا الوقت، وقدمها مع نفس فريق العمل الذي يتعاون معه في الألبوم الجديد.