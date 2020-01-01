«الشاباك» يطالب 70 ألف إسرائيلي بدخول الحجر الصحي بسبب كورونا

طالب جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، سبعين ألف إسرائيلي بدخول الحجر الصحي، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وبعث الشاباك رسائل - عبر آليته لتتبع المخالطين والمصابين بكورونا - رسائل لنحو 70 ألف إسرائيلي يطالبهم بدخول الحجر الصحي، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 41235، و368 حالة وفاة.وتفشى فيروس كورونا داخل الوحدة التجسس "8200" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أصيب أكثر من 100 جندي داخل الوحدة، وتم عزل باقي عناصرها.