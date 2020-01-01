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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يوضح موقفه من التراشق بين الأهلى والزمالك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:30 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للاعلام، على التراشق الدائر بين ناديي الأهلى والزمالك، مؤكدا أن المجلس يختص فقط بما ينشر في وسائل الإعلام، أما السجال الدائر حاليا فهو أمر قانوني محله القضاء.

وأشار خلال مؤتمر صحفى إلى أن اللجنة الرياضية وكل اللجان سيعاد تشكيلها من جديد، وسيتم اختيار رئيس جديد للجنة الرياضية بمواصفات تتسم بالحيادية.

وأوضح: "يجب أن يكون محايد، لا أهلاوي ولا زملكاوي، يتمتع بالاحترام في الوسط الرياضي لاسيما وأن النشاط سيعود وبالتالي لا نحتاج لاثارة العداء بين الجمهور".

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