«الأعلى للإعلام» يوضح موقفه من التراشق بين الأهلى والزمالك

علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للاعلام، على التراشق الدائر بين ناديي الأهلى والزمالك، مؤكدا أن المجلس يختص فقط بما ينشر في وسائل الإعلام، أما السجال الدائر حاليا فهو أمر قانوني محله القضاء.وأشار خلال مؤتمر صحفى إلى أن اللجنة الرياضية وكل اللجان سيعاد تشكيلها من جديد، وسيتم اختيار رئيس جديد للجنة الرياضية بمواصفات تتسم بالحيادية.وأوضح: "يجب أن يكون محايد، لا أهلاوي ولا زملكاوي، يتمتع بالاحترام في الوسط الرياضي لاسيما وأن النشاط سيعود وبالتالي لا نحتاج لاثارة العداء بين الجمهور".