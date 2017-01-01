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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للمرأة» يستقبل سيدة شهر بها زوجها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:29 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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استقبل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة أمس، السيدة التي قام زوجها بالتشهير بها وإرسال صور خاصة لها بمنزل الزوجية إلى أصدقائها ومعارفها بغرض التشهير بها وتهديدها والانتقام منها؛ وذلك لأنها طلبت منه الطلاق لعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها منذ عدة شهور، فضلا عن إساءة المعاشرة الزوجية لها، فنشر تلك الصور مهددًا أنه سوف ينشر ويرسل المزيد من الصور.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى، أن السيدة المذكورة لجأت إلى المكتب لتقديم شكواها بعد أن حررت محضرا بمباحث الإنترنت، موضحة أنها فور وصولها لمكتب الشكاوى تم تقديم لها الدعم النفسي، ثم قامت بعرض شكواها القانونية على محامي المجلس، وتم إفادتها بالمشورة والمساندة القانونية وإحالة ملف التشهير لأحد المحامين المتطوعين بالمجلس، مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته (26) تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

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