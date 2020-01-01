بالأسماء.. 5 مرشحين من أصل 9 أجروا الكشف الطبي ببورسعيد

شهدت محكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المتقدمين بأوراقهم في الساعات الأولى من اليوم الرابع لفتح باب التقدم للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، إلى 5 مرشحين من أصل 9 أجروا الكشف الطبي.وتقدم بأوراق ترشحه كل من: الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، برقم "1" ورمز الكتاب، ومجدي النقيب، رئيس نقيب التجاريين ببورسعيد، برقم "2" ورمز الأسد، واللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد الأسبق، برقم "3" ورمز الماسة، وسليمان عبدالعزيز، برقم "4" ورمز السيف، والمحامي أحمد عزام، برقم "5" ورمز النخلة.بينما أجرى الكشف الطبي إلى الآن 9 مرشحين محتملين هم: عادل اللمعي، محمد سعده، عاطف علم الدين، مجدي النقيب، سماح قنديل، سليمان عبدالعزيز، أحمد عزام، عادل الدسوقي، أحمد جوهر.