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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 43 شابا وفتاة مهامهم كمساعدين متطوعين لرؤساء المدن ببني سويف

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:28 م
متطوعين لرؤساء المدن
متطوعين لرؤساء المدن ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مراسم توزيع وتسليم مساعدي رؤساء المدن من الشباب أعمالهم "تطوعا" ضمن مخرجات مبادرة تأهيل وتمكين، والتي أطلقها المحافظ في يناير الماضي بجانب مبادرة تشكيل أول مجلس استشاري للشباب.

حيث سارت مبادرة تأهيل وتمكين بمراحل عديدة بداية من مرحلة التقديم والمقابلات الشخصية مرورا بالدورات التدريبية انتهاء بمشروع التخرج انتهاء بمرحلة النهائية للاختيار وإسناد المهام.

حيث حضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمديريات الخدمية والمشروعات التي تم دعمها ببعض شباب المبادرة، ومجموعة الشباب التي تم اختيارهم والبالغ عددهم 43 شابا وفتاة وهم 21 مساعد لرؤساء المدن السبع، بواقع 3 لكل رئيس مدينة، ومساعدين لبعض رؤساء القرى الكبيرة ومساعدين بالمكاتب الفنية لمديرية الصحة ومشروع النظافة.

وأكد محافظ بني سويف أن إسناد المهام للشباب اليوم للمشاركة عن قرب في منظومة العمل التنفيذي هو في المقام الأول عمل تطوعي، ويعد تجسيدا حقيقيا لخطة تمكين الشباب وإتاحة كل الفرص أمامهم لخدمة وطنهم والدفع بجهود التنمية في إطار الرؤية التنموية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما يوجهنا بالعمل على تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم وانتمائهم وحبهم لبلدهم للنهوض بها في كافة المجالات خاصة، وأنه دائما يؤكد على ثقته الكبيرة في الشباب.

مشيرا إلى أنه كمحافظ شاب أحد نتائج الدعم غير المسبوق من الدولة على مدار 6 سنوات مضت للشباب المصري.

ووجه محافظ بني سويف حديثه للشباب، قائلا (اليوم نتيجة جهد كبير، فقد تم إعدادكم وتأهيلكم جيدا، والجميع يثق في حبكم لبلدكم، وأن هدفكم هو النهوض بمحافظتكم، لتأخذ مكانها اللائق، وهدفكم أن يتم تحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية، لذلك يجب أن تكونوا شركاء في الحل ومراحل تنفيذه كما أنكم شاركتم في رصد المشكلة.

وستجدون كل الدعم مني ومن نواب المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والقرى والمصالح الحكومية، الجميع سيدعمكم، فكونوا عند حسن الظن والثقة الكبيرة فيكم..).

ووجه محافظ بني سويف نائبيه الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش بمتابعة المنظومة التي تم تكليف محمد جبر أمين عام المجلس الاستشاري بالإشراف عليها، وأن يكون حلقة الوصل والتواصل المباشر بين أعضائها وقيادات المحافظة.

وشدد على أهمية عرض تقارير دورية عليه بما تم إنجازه من أعمال ومهام، قائلا (سأتابع كل صغيرة وكبيرة تخص هذه المنظومة، نظرا لأهميتها في دعم الجهود التنفيذية والتنموية بالمحافظة)، مشيرا إلى أهمية أن تتكامل جهود هذه المجموعة مع وحدة الرصد الميداني التي تم تشكيلها في 222 قرية، وقامت بأعمال جيدة في الفترة الماضية.

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